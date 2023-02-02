Galaxy S23 Ultra получил 200-мегапиксельную камеру

Южнокорейская компания Samsung впервые добавила в линейку флагманских смартфонов Galaxy S 200-мегапиксельную основную камеру, первым обладателем нового сенсора стал аппарат Galaxy S23 Ultra.

Южнокорейская компания Samsung впервые добавила в линейку флагманских смартфонов Galaxy S 200-мегапиксельную основную камеру, первым обладателем нового сенсора стал аппарат Galaxy S23 Ultra.

Как передает Report , об этом вендор заявил на мероприятии Galaxy Unpacked, прямая трансляция которого ведется на YouTube.

Отмечается, что главный гаджет из флагманской линейки тоже получил модифицированный процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Устройство имеет поддержку S Pen для прилагаемого в комплекте стилуса. Аксессуар хранится в специальной ячейке в корпусе смартфона, как в серии Galaxy Note.

Гаджет получил 6,8-дюймовый QHD+ дисплей с частотой 120 Гц и улучшенной максимальной яркостью. Дисплей немного изогнут, но заметно более плоский по сравнению с Galaxy S22 Ultra.

Главное отличие от остальных смартфонов линейки и предшественника — 200-мегапиксельная основная камера. В Samsung заверили, что сенсор «использует объединение пикселей для создания более четких и ярких фотографий после обработки».

Также в основной блок включены 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и два 10-мегапиксельных датчика с телеобъективами с 3-кратным и 10-кратным зумом.

Для питания используется аккумулятор емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой 45 Вт и поддержкой быстрой беспроводной зарядки. Стоимость Galaxy S23 Ultra начинается от $1199.