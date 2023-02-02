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Galaxy S23 Ultra получил 200-мегапиксельную камеру

Galaxy S23 Ultra получил 200-мегапиксельную камеру Южнокорейская компания Samsung впервые добавила в линейку флагманских смартфонов Galaxy S 200-мегапиксельную основную камеру, первым обладателем нового сенсора стал аппарат Galaxy S23 Ultra.
ИКТ
2 февраля 2023 г. 00:14
Galaxy S23 Ultra получил 200-мегапиксельную камеру

Южнокорейская компания Samsung впервые добавила в линейку флагманских смартфонов Galaxy S 200-мегапиксельную основную камеру, первым обладателем нового сенсора стал аппарат Galaxy S23 Ultra.

Как передает Report, об этом вендор заявил на мероприятии Galaxy Unpacked, прямая трансляция которого ведется на YouTube.

Отмечается, что главный гаджет из флагманской линейки тоже получил модифицированный процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Устройство имеет поддержку S Pen для прилагаемого в комплекте стилуса. Аксессуар хранится в специальной ячейке в корпусе смартфона, как в серии Galaxy Note.

Гаджет получил 6,8-дюймовый QHD+ дисплей с частотой 120 Гц и улучшенной максимальной яркостью. Дисплей немного изогнут, но заметно более плоский по сравнению с Galaxy S22 Ultra.

Главное отличие от остальных смартфонов линейки и предшественника — 200-мегапиксельная основная камера. В Samsung заверили, что сенсор «использует объединение пикселей для создания более четких и ярких фотографий после обработки».

Также в основной блок включены 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и два 10-мегапиксельных датчика с телеобъективами с 3-кратным и 10-кратным зумом.

Для питания используется аккумулятор емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой 45 Вт и поддержкой быстрой беспроводной зарядки. Стоимость Galaxy S23 Ultra начинается от $1199.

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