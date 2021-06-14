G7: Глобальный налог для техногигантов будет согласован в июле

Министры финансов стран G7 5 июня заявили об обязательстве применять глобальный минимальный налог в не менее 15% для каждой страны

Договоренность о введении глобального налога в размере 15% ожидается на встрече министров финансов и руководителей центробанков "Большой двадцатки" (G20) в июле.

Как передает Report, об этом говорится в совместном коммюнике по итогам саммита G7 в Великобритании.

"Нам нужна налоговая система, которая будет справедливой во всем мире. Мы поддерживаем историческое обязательство, принимаемое G7 5 июня. Мы продолжим дискуссию для достижения консенсуса по глобальной сделке по справедливому решению вопроса распределения налоговых прав и амбициозного глобального минимального налога, что составляет не менее 15% в каждой конкретной стране", - говорится в коммюнике.

В G7 выразили надежду на "достижение договоренности на июльской встрече министров финансов и руководителей центральных банков G20".

Отмечается, что тем самым сделан значительный шаг на пути к созданию "более справедливой налоговой системы, отвечающей 21 веку".

Как сообщалось, министры финансов стран Большой семерки (G7) 5 июня заявили об обязательстве "применять глобальный минимальный налог в не менее 15% для каждой страны".

Этот шаг направлен на то, чтобы транснациональные корпорации - особенно технологические гиганты - не имели в будущем возможности получать большие прибыли в одних странах и платить с них низкие налоги в других.

Принятие этого глобального налогового изменения инициировала администрация президента США Джо Байдена. Таким образом США хотят ограничить возможность транснациональных концернов использовать преимущества налоговых систем для увеличения своих доходов, особенно в период пандемии коронавируса, которая ослабила экономики во всем мире.