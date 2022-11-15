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Функции портала myGov будут расширены

Функции портала myGov будут расширены Граждане смогут получать различные уведомления через портал mygov, созданный Центром развития электронного правительства при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.
ИКТ
15 ноября 2022 г. 19:39
Функции портала myGov будут расширены

Граждане смогут получать различные уведомления через портал mygov, созданный Центром развития электронного правительства при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров.

По его словам, уже в ближайшее время граждане будут получать различные уведомления: "Это уведомления, связанные с истечением срока действия их документов, удостоверений личности. Число пользователей портала электронного правительства myGov превысило 1 миллион. На сегодняшний день компании пользовались онлайн-сервисами портала 56 миллионов раз".

Ф.Джафаров сказал, что на сегодняшний день один из крупнейших проектов - ASAN login насчитывает 2,5 миллиона пользователей: "Мы создали схожую с искусственным интеллектом систему регистрации. Мы пытаемся внедрить сервисы Google, Facebook".

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Версия на азербайджанском языке “myGov” portalının funksiyaları artırılacaq

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