О нас
Report Georgia

FT: Oracle начала переговоры о покупке TikTok

FT: Oracle начала переговоры о покупке TikTok Американская технологическая компания Oracle начала предварительные переговоры о покупке доли в китайском сервисе TikTok для продолжения его работы в США
ИКТ
18 августа 2020 г. 16:45
FT: Oracle начала переговоры о покупке TikTok

Американская технологическая компания Oracle начала предварительные переговоры о покупке доли в китайском сервисе TikTok для продолжения его работы в США. 

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. 

"По словам источников, технологическая компания провела предварительные переговоры с китайским владельцем TikTok, ByteDance, и серьезно рассматривала возможность приобретения приложений в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии", – говорится в публикации. 

Как сообщили собеседники издания, Oracle уже работала с группой американских инвесторов, которые владеют долями в ByteDance, включая General Atlantic и Sequoia Capital. 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
13 августа 2020 г. 12:26
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
12 августа 2020 г. 14:51
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Водитель без страховки совершил ДТП
ФотоВодитель без страховки совершил ДТП
11 августа 2020 г. 22:14
В Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
ФотоВ Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
11 августа 2020 г. 18:16

Последние новости

17:13
В США за сутки выявили более 35 тысяч случаев коронавируса Другие страны
17:06
ЕС выделил грант АФФА  Футбол
16:53
По TANAP транспортировано 6,3 млрд кубометров газа Энергетика
16:47
Азербайджан увеличил экспорт газа на 17% Энергетика
16:45
FT: Oracle начала переговоры о покупке TikTok ИКТ
16:45
Президент Азербайджана направил письмо афганскому коллеге Внешняя политика
16:40
Срок использования карт по выдаче пенсий и соцпособий продлен Социальная защита
16:22
В этом году с месторождения "Шахдениз" добыто 11 млрд кубометров газа Энергетика
16:20
SOCAR добыл 4,3 млн тонн нефти за семь месяцев Энергетика
16:14
В Великобритании выпустили марку, посвященную Шерлоку Холмсу Это интересно
16:00
Азербайджан сократил экспорт нефти на 7,6% Энергетика
15:55
Университет "Кавказ" объявил о ликвидации Инфраструктура
15:50
В каком ресторане задержали представителей криминального мира?ОБНОВЛЕНО Происшествия
15:42
Бой с тенью на рынке подакцизной продукции Бизнес
15:32
Выдвинуты обвинения водителю, ставшему виновником гибели азербайджанцев  В регионе
Вся новостная лента