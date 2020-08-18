FT: Oracle начала переговоры о покупке TikTok

Американская технологическая компания Oracle начала предварительные переговоры о покупке доли в китайском сервисе TikTok для продолжения его работы в США

Американская технологическая компания Oracle начала предварительные переговоры о покупке доли в китайском сервисе TikTok для продолжения его работы в США.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"По словам источников, технологическая компания провела предварительные переговоры с китайским владельцем TikTok, ByteDance, и серьезно рассматривала возможность приобретения приложений в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии", – говорится в публикации.

Как сообщили собеседники издания, Oracle уже работала с группой американских инвесторов, которые владеют долями в ByteDance, включая General Atlantic и Sequoia Capital.