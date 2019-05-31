FT: Huawei отменила встречи с коллегами из США и выслала американских сотрудников

Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь, в Соединенные Штаты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Financial Times.

Как заявил главный стратегический разработчик компании, такое решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп внес в черный список Huawei и 68 ее филиалов. Две недели назад была расформирована в спешном порядке рабочая группа в сфере исследований и разработок, в которой работали представители из США, а самих американцев попросили покинуть территорию предприятия.

Кроме того, корпорация сейчас работает над сокращением в целом контактов между своими сотрудниками и американскими гражданами.