Франция предложила Twitter переехать из США

Франция будет рада приветствовать Twitter на своей территории в случае, если компания решит покинуть США.

Как передает Report, об этом заявил министр по цифровым технологиям страны Седрик О в эфире Radio J. Так министр прокомментировал противостояние социальной сети и властей США.

«Если в какой-то момент Twitter сочтет, что обстоятельства в США больше не позволяют компании развиваться в соответствии с ее ценностями и продолжать расширяться, и если по разным причинам будет слишком много нестабильности, безусловно, компании будут рады в Европе, и особенно во Франции»,— сказал министр.

Седрик О уточнил, что не связывался с руководством социальной сети относительно возможного переезда. Он также обратился с приглашением в целом к компаниям и исследователям из США, ориентированным на технологии и бизнес. По его словам, Европа и Франция открыты к «определенной концепции интернета и его регулирования, более гуманного и справедливого».

Ранее администрация президента Дональда Трампа подготовила проект указа, ограничивающий в США юридическую защиту соцсетей и интернет-компаний. Поводом к подготовке указа стало решение Twitter разместить пометки около двух сообщений президента. Такие пометки ставят рядом с постами, в которых предположительно содержатся фейковые новости. После этого в США началась масштабная дискуссия о праве соцсетей принимать подобные решения.