Франция предложила ЕС создать государственную цифровую валюту

Франция предложила создать в ЕС собственную государственную цифровую валюту и запретить использование в ЕС криптовалюты Facebook – Libra.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на неформальной встрече министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки.

Согласно его словам, таким образом Франция защитит свой финансовый суверенитет.

"Мы должны изучать наилучшие способы снижения стоимости и повышения скорости международных транзакций, как внутри ЕС, так и за его пределами. Поэтому я внес на обсуждение Еврогруппы предложение о создании государственной цифровой валюты, оно также будет рассмотрено на следующем заседании МВФ в октябре в Вашингтоне", - заявил Ле Мэр.

"В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС. Речь идет о безопасности потребителей, стабильности европейских финансов и суверенитете государств ЕС", - заявил он.

Отметим, что ранее Facebook объявила, что планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в следующем году. Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. Ряд официальных представителей руководства разных стран, включая президента США Дональда Трампа, а также национальных банков выразили опасения, что такая форма финансовых операций может способствовать преступности.