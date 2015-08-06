Forbes составил список ста богатейших деятелей в области IT

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Американское экономическое издание Forbes составило список самых успешных предпринимателей в IT-сфере. Рейтинг богатейших бизнесменов в области высоких технологий опубликован на официальном сайте журнала, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Возглавил список самых успешных IT-бизнесменов основатель Microsoft Билл Гейтс, который также является богатейшим человеком мира. Состояние американца на 2015 год 79,6 млрд долларов.

Вторая строчка богатейших предпринимателей досталась Ларри Эллисону, основателю Oracle. Его состояние оценивается в 50 млрд долларов. Третье место в списке Forbes занял Джефф Безос, который владеет 90 процентами акций Amazon, которые принесли бизнесмену 47,8 млрд долларов.

В десятку богатейших предпринимателей также вошли основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг (41,2 $млрд), сооснователи Google Ларри Пейдж (33,4 $млрд) и Сергей Брин (32,8 $млрд), создатель Alibaba Джек Ма (23,2 $млрд), экс-глава Microsoft Стив Балмер (22,7 $млрд), крупный частный акционер студии Disney Лорен Пауэлл Джобс, вдова сооснователя Apple Стива Джобса (21,4 $млрд) и Майкл Делл – основатель компании Dell (19,4 $млрд).

Наибольшее количество участников списка являются представителями Соединенных Штатов Америки (51), также треть "айтишников" являются выходцами из Азиатско-Тихоокеанского региона (33). Единственный россиянин Юрий Мильнер, совладелец Mail.ru Group и DST Global занял 62-е место. Его состояние оценивается в 3,3 млрд долларов.