Финская Nokia сократит до 10 тысяч сотрудников за два года

Планы по сокращению связаны с намерением компании снизить расходы на 600 млн евро к концу 2023 года

Компания Nokia объявила во вторник о плане по снижению затрат на 600 миллионов евро до конца 2023 года, включающем сокращение до 10 тысяч сотрудников за два года с нынешних 90 тысяч человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании

"Ожидается, что эти планы приведут к 80 000 — 85 000 сотрудников в организации в течение 18–24 месяцев вместо примерно 90 000 сотрудников, которые есть в Nokia сегодня. Точное количество будет зависеть от развития рынка в ближайшие два года", - говорится в сообщении компании.

Планы по сокращению связаны с намерением компании снизить расходы на 600 млн евро к концу 2023 года.

"Решения, которые могут иметь потенциальное влияние на наших сотрудников, никогда не принимаются легкомысленно. Для меня важно, чтобы наши сотрудники получали необходимую им поддержку в этом процессе", — отметил президент Nokia Пекка Лундмарк.

Ранее Nokia уже неоднократно сокращала персонал в Финляндии и за рубежом для поддержания конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

Nokia Corporation — финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки. Штаб квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Клиентами являются операторы связи по всему миру обслуживающие 6,4 миллиарда потребителей.