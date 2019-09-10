FIMSA: В Азербайджане развивают безналичные расчеты c помощью мобильных телефонов

Visa Token Service позволит осуществлять электронные платежи с помощью мобильных телефонов.

Как сообщает Report, об этом начальник управления надзора над инфраструктурой финансовых рынков Палаты надзора над финансовыми рынками (FIMSA) Тамерлан Рустамов заявил на проходящей в Баку пресс-конференции, посвященной презентации системы Visa Token Service.

"Сервис Visa Token позволит осуществлять безналичные платежи, помимо платежных карт, с помощью различных средств, в том числе мобильных телефонов, повысить безопасность обработки данных при операциях с платежными картами и применять более инновационные решения", - сказал Рустамов.

По его словам, в июле были разработаны правила для дистанционного получения банковских карт, которые в настоящее время согласовываются с соответствующими структурами: "Проект закона "О платежных системах и платежных услугах" уже разработан и согласован с соответствующими структурами. Это сыграет большую роль в формировании и расширении безналичных операций".

На мероприятии FIMSA и Visa подписали меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом поставили Тамерлан Рустамов и новый директор Visa по Кавказскому региону Кристина Дорос.