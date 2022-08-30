Фестиваль Teknofest Karadeniz официально объявлен открытым

Сегодня в турецком городе Самсуне прошла официальная церемония открытия Аэрокосмического и технологического фестиваля Teknofest Karadeniz.

Сегодня в турецком городе Самсуне прошла официальная церемония открытия Аэрокосмического и технологического фестиваля Teknofest Karadeniz.

Как сообщает Report, на церемонии открытия выступил председатель правления Teknofest и Попечительского совета Фонда T3 Сельчук Байрактар.

Он поблагодарил тех, кто поддержал организацию мероприятия. Затем выступили мэр и губернатор Самсуна.

Напомним, что в фестивале Teknofest Karadeniz представлены также 16 команд из Азербайджана. Фестиваль продлится до 4 сентября.