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Фестиваль Teknofest Karadeniz официально объявлен открытым

Фестиваль Teknofest Karadeniz официально объявлен открытым Сегодня в турецком городе Самсуне прошла официальная церемония открытия Аэрокосмического и технологического фестиваля Teknofest Karadeniz.
ИКТ
30 августа 2022 г. 15:57
Фестиваль Teknofest Karadeniz официально объявлен открытым

Сегодня в турецком городе Самсуне прошла официальная церемония открытия Аэрокосмического и технологического фестиваля Teknofest Karadeniz.

Как сообщает Report, на церемонии открытия выступил председатель правления Teknofest и Попечительского совета Фонда T3 Сельчук Байрактар.

Он поблагодарил тех, кто поддержал организацию мероприятия. Затем выступили мэр и губернатор Самсуна.

Напомним, что в фестивале Teknofest Karadeniz представлены также 16 команд из Азербайджана. Фестиваль продлится до 4 сентября.

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Версия на английском языке ФотоOfficial opening ceremony of Teknofest Black Sea held
Версия на азербайджанском языке Фото"Teknofest Karadeniz"in rəsmi açılış mərasimi keçirilib

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