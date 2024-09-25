Фариз Исмаилзаде: Быстрое развитие технологий делает прогнозирование рисков в этой области невозможным

Технологии меняются настолько быстро, что делает невозможным прогнозирование некоторых рисков в этой области.
Как сообщает Report, об этом проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде заявил на Международной конференции по кибердипломатии в Баку.
По его словам, появляются новые направления, к которым специалисты не готовы. Он подчеркнул, что одним из ключевых факторов в решении проблем кибербезопасности являются человеческие ресурсы и их потенциал, а также наличие молодого поколения специалистов.
"Университет ADA сотрудничает с зарубежными университетами для подготовки специалистов по анализу данных. В частности, у университета есть программа с Университетом Джорджа Вашингтона в США. Это одна из первых программ в Азербайджане, которая готовит аналитиков данных", - сказал Фариз Исмаилзаде.
По словам проректора, университет уделяет большое внимание новым инновациям и стартапам, "поскольку без этого невозможно быть полностью защищенным от рисков".