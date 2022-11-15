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Фариз Джафаров: За счет "ASAN Visa" в государственный бюджет косвенно поступило 4,2 млрд манатов

Фариз Джафаров: За счет "ASAN Visa" в государственный бюджет косвенно поступило 4,2 млрд манатов 20:23
ИКТ
15 ноября 2022 г. 21:16
Фариз Джафаров: За счет ASAN Visa в государственный бюджет косвенно поступило 4,2 млрд манатов

На сегодняшний день по линии ASAN Visa выдано 2,5 миллиона электронных виз, за счет чего в государственный бюджет поступило 4,2 миллиарда манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра развития электронного правительства при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Фариз Джафаров.

По его словам, количество электронных виз, выданных ASAN Visa, превышает количество виз, выданных в Азербайджане за 20 лет.

Ф.Джафаров отметил, что до 2016 года для получения электронной визы в Азербайджане турист должен был пройти 18 шагов:

"Мы делаем это за 3 шага".

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Версия на азербайджанском языке Fariz Cəfərov: "ASAN Viza" hesabına dövlət büdcəsinə dolayısı yolla 4,2 milyard manat daxil olub”

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