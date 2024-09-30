Фариз Джафаров: Важно обеспечить доступ к финансовым инструментам для цифровизации МСП

Важно обеспечить доступ к финансовым инструментам для реализации дорожных карт по цифровизации малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на презентации "Программы цифровизации МСП".

По его словам, согласно совместному исследованию Всемирного экономического форума и компании Makkenzi, около 71% организаций в мире потерпели неудачу, начав процесс цифровизации без дорожной карты. "Только 26% организаций смогли успешно перейти на следующий этап и оцифровать некоторые бизнес-процессы", - отметил он.

Ключевым моментом в этом процессе, по его мнению, является доступ к финансовым механизмам для реализации дорожной карты.

Ф.Джафаров подчеркнул, что программа цифровизации МСП будет играть важную роль в проведении первоначальной оценки компаний и определении их будущих потребностей в цифровых инструментах.