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Фариз Джафаров: Реализация Стратегии развития цифровой экономики начнется в 2025 году

Фариз Джафаров: Реализация Стратегии развития цифровой экономики начнется в 2025 году Азербайджан планирует начать реализацию Стратегии развития цифровой экономики в 2025 году, которая предусматривает 51 инициативу для граждан, бизнеса и общества.
ИКТ
9 октября 2024 г. 13:50
Фариз Джафаров: Реализация Стратегии развития цифровой экономики начнется в 2025 году

Азербайджан планирует начать реализацию Стратегии развития цифровой экономики в 2025 году, которая предусматривает 51 инициативу для граждан, бизнеса и общества.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) Фариз Джафаров.

По его словам, среди ключевых направлений стратегии развитие человеческого капитала, стимулирование инноваций и цифровизация бизнеса.

Джафаров сказал, что работа над документом завершена и в ближайшее время ожидается его представление правительству.

По его мнению, реализация стратегии создаст благоприятные условия для подготовки квалифицированных кадров, необходимых для цифровой экономики. Также стратегия будет стимулировать инновации и расширять возможности применения технологий четвертой промышленной революции, включая решения на основе искусственного интеллекта.

В рамках реализации стратегии будут проведены исследования и анализ для оценки и устойчивого развития экосистемы цифровой экономики, создана благоприятная среда для цифровизации бизнеса и формирования новых предприятий.

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Версия на английском языке Fariz Jafarov: Azerbaijan's digital economy development strategy to commence in 2025
Версия на азербайджанском языке Fariz Cəfərov: "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafı üzrə Strategiyanın icrasına 2025-ci ildə başlanılacaq"

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