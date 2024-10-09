Фариз Джафаров: Реализация Стратегии развития цифровой экономики начнется в 2025 году

Азербайджан планирует начать реализацию Стратегии развития цифровой экономики в 2025 году, которая предусматривает 51 инициативу для граждан, бизнеса и общества.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) Фариз Джафаров.
По его словам, среди ключевых направлений стратегии развитие человеческого капитала, стимулирование инноваций и цифровизация бизнеса.
Джафаров сказал, что работа над документом завершена и в ближайшее время ожидается его представление правительству.
По его мнению, реализация стратегии создаст благоприятные условия для подготовки квалифицированных кадров, необходимых для цифровой экономики. Также стратегия будет стимулировать инновации и расширять возможности применения технологий четвертой промышленной революции, включая решения на основе искусственного интеллекта.
В рамках реализации стратегии будут проведены исследования и анализ для оценки и устойчивого развития экосистемы цифровой экономики, создана благоприятная среда для цифровизации бизнеса и формирования новых предприятий.