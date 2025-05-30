Фариз Джафаров: К 2030 году технологии 4Sİ приведут к закрытию 92 млн рабочих мест

До 2030 года технологии четвертой промышленной революции создадут 170 млн новых рабочих мест, однако 92 млн существующих - будут закрыты.

До 2030 года технологии четвертой промышленной революции создадут 170 млн новых рабочих мест, однако 92 млн существующих - будут закрыты.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации 4-й промышленной революции Фариз Джафаров на открытии проекта "Национальная программа" в рамках "Академии 4Sİ".

По его словам, трансформация потребует новых знаний и навыков, к чему граждане должны быть готовы.

"В рамках сегодняшнего проекта десятки тысяч пользователей в течение года смогут бесплатно проходить более 8 000 курсов на платформе Coursera. Кроме того, 2 500 курсов уже переведены на азербайджанский язык с помощью ИИ, а 10 наиболее востребованных - озвучены с использованием технологии deep fake", - отметил Джафаров.