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Фариз Джафаров: К 2030 году технологии 4Sİ приведут к закрытию 92 млн рабочих мест

Фариз Джафаров: К 2030 году технологии 4Sİ приведут к закрытию 92 млн рабочих мест До 2030 года технологии четвертой промышленной революции создадут 170 млн новых рабочих мест, однако 92 млн существующих - будут закрыты.
ИКТ
30 мая 2025 г. 11:00
Фариз Джафаров: К 2030 году технологии 4Sİ приведут к закрытию 92 млн рабочих мест

До 2030 года технологии четвертой промышленной революции создадут 170 млн новых рабочих мест, однако 92 млн существующих - будут закрыты.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации 4-й промышленной революции Фариз Джафаров на открытии проекта "Национальная программа" в рамках "Академии 4Sİ".

По его словам, трансформация потребует новых знаний и навыков, к чему граждане должны быть готовы.

"В рамках сегодняшнего проекта десятки тысяч пользователей в течение года смогут бесплатно проходить более 8 000 курсов на платформе Coursera. Кроме того, 2 500 курсов уже переведены на азербайджанский язык с помощью ИИ, а 10 наиболее востребованных - озвучены с использованием технологии deep fake", - отметил Джафаров.

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Версия на английском языке Fariz Jafarov: 92 million jobs will be closed worldwide by 2030
Версия на азербайджанском языке Fariz Cəfərov: “2030-cu ilə qədər 92 milyon iş yeri bağlanacaq”

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