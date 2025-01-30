Фарид Османов: Ускорение цифрового развития повышает спрос на кадры в сфере кибербезопасности

Ускорение цифрового развития в Азербайджане повышает спрос на квалифицированные кадры в сфере кибербезопасности.

Ускорение цифрового развития в Азербайджане повышает спрос на квалифицированные кадры в сфере кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Фарид Османов на мероприятии "День выпускника" в Центре кибербезопасности Азербайджана.

По его словам, 76% выпускников Центра кибербезопасности Азербайджана обеспечены работой.

"Сегодня завершилась 4-я учебная программа, у нас 100 выпускников. По трем учебным предыдущим программам в целом прошли обучение 180 человек. Активно ведется работа по развитию человеческого капитала в сфере кибербезопасности и трудоустройству выпускников", - сказал он.