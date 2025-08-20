Фарид Османов: Программа İnnostart привлекла к инновационной экосистеме более 2 тыс. молодых людей в регионах

О нас

20 августа 2025 г. 11:18
Программа İnnostart, реализуемая при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA), привлекла к инновационной экосистеме более 2 тыс. молодых людей в регионах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Фарид Османов на итоговом мероприятии проекта.

По его словам, в последние три года программа, организованная при поддержке İRİA и компании SUP.VC, активно продвигала инновационную деятельность в регионах. В 2024-2025 годах она охватила 4 региона, 20 городов и один район.

"В рамках проекта было проведено 32 образовательных мероприятия, 8 хакатонов, 8 инкубационных программ и 4 региональных Demo Day. Всего участие приняли более 2 тыс. человек. На хакатонах 116 команд представили свои идеи и MVP (минимально жизнеспособные продукты), из которых 24 проекта получили призовой фонд в размере 60 тыс. манатов. Впоследствии 35 команд были привлечены к инкубационным программам, по итогам которых сформировано 29 MVP, а одна команда получила "Стартап-сертификат", - отметил Османов.

Он заявил, что İnnostart не только поддерживает новые инициативы, но и способствует формированию инновационной культуры в регионах. "Каждый стартап и каждый новый ментор - это вклад в развитие инновационной экономики страны. Мы всегда рядом и готовы поддержать ваши идеи и их устойчивое развитие", - подчеркнул Османов.

Версия на английском языке Farid Osmanov: Innostart Program has engaged over 2,000 young people in innovation ecosystem in districts
Версия на азербайджанском языке Fərid Osmanov: “İnnostart” proqramı regionlarda 2 mindən çox gənci innovasiya ekosisteminə cəlb edib"

