Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Фарид Османов: Инновационная инфраструктура - одно из основных направлений нашей деятельности

    ИКТ
    • 01 октября, 2025
    • 13:24
    Фарид Османов: Инновационная инфраструктура - одно из основных направлений нашей деятельности

    Агентство инноваций и цифрового развития регулярно организует мероприятия по созданию инновационной экосистемы в стране.

    Об этом сказал Report председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов.

    По его словам, одним из ключевых факторов развития инновационной экосистемы является создание инновационной инфраструктуры, а также обеспечение стартапам доступа к финансовым ресурсам, расширение возможностей выхода на внешние рынки, формирование инновационного мышления и развитие человеческого капитала.

    "Создание инновационной инфраструктуры в нашей стране является одним из основных направлений нашей деятельности. В этих рамках разработана концепция "Центр инноваций Азербайджана". В настоящее время инновационные центры функционируют в Баку и Сумгайыте. В продолжение этой деятельности также был открыт Нахчыванский инновационный центр в рамках сотрудничества с Нахчыванским государственным университетом.

    Для нас особенно значимо, что такие центры формируются на базе вузов и научных институтов. Поскольку такие инициативы, построенные на сотрудничестве государства, университетов и бизнеса, обеспечивают устойчивое развитие. В центре, созданном при Нахчыванском госуниверситете, выделены рабочие кабинеты для деятельности специалистов по информационным технологиям, а также созданы технологические лаборатории для реализации стартап-идей. Агентство обеспечило эти лаборатории необходимым оборудованием. Кроме того, совместно с Нахчыванским государственным университетом были разработаны инновационные программы".

    Османов добавил, что основная цель этой деятельности - обеспечение доступности инновационной экосистемы во всех регионах страны.

    Фарид Османов Инновационная инфраструктура Агентство инноваций и цифрового развития
    Fərid Osmanov: İnnovasiya infrastrukturu bizim əsas fəaliyyət istiqamətlərimizdən biridir
    Farid Osmanov: Innovative infrastructure - one of our main areas of activity

    Последние новости

    14:11
    Фото

    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана U-16 вышла в финал

    Футбол
    14:04

    ВОЗ: В ДРК 42 человека скончались от лихорадки Эбола с начала сентября

    Здоровье
    14:03

    Премьер Дании: Гибридная война РФ должна объединить ЕС для обеспечения безопасности

    Другие страны
    13:56

    Польша продлила погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля 2026 года

    Другие страны
    13:54

    ВБ планирует аграрный проект в Азербайджане с акцентом на пользователей

    АПК
    13:53

    СМИ: Для мира на Кавказе недопустимо игнорировать минную угрозу в Азербайджане

    В регионе
    13:41

    Билеты на матч Франция - Азербайджан поступили в продажу

    Футбол
    13:40

    В регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    Экология
    13:40

    Из-за тайфуна "Буалой" во Вьетнаме погибли 29 человек

    Другие страны
    Лента новостей