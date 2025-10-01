Фарид Османов: Инновационная инфраструктура - одно из основных направлений нашей деятельности

Агентство инноваций и цифрового развития регулярно организует мероприятия по созданию инновационной экосистемы в стране.

Об этом сказал Report председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов.

По его словам, одним из ключевых факторов развития инновационной экосистемы является создание инновационной инфраструктуры, а также обеспечение стартапам доступа к финансовым ресурсам, расширение возможностей выхода на внешние рынки, формирование инновационного мышления и развитие человеческого капитала.

"Создание инновационной инфраструктуры в нашей стране является одним из основных направлений нашей деятельности. В этих рамках разработана концепция "Центр инноваций Азербайджана". В настоящее время инновационные центры функционируют в Баку и Сумгайыте. В продолжение этой деятельности также был открыт Нахчыванский инновационный центр в рамках сотрудничества с Нахчыванским государственным университетом.

Для нас особенно значимо, что такие центры формируются на базе вузов и научных институтов. Поскольку такие инициативы, построенные на сотрудничестве государства, университетов и бизнеса, обеспечивают устойчивое развитие. В центре, созданном при Нахчыванском госуниверситете, выделены рабочие кабинеты для деятельности специалистов по информационным технологиям, а также созданы технологические лаборатории для реализации стартап-идей. Агентство обеспечило эти лаборатории необходимым оборудованием. Кроме того, совместно с Нахчыванским государственным университетом были разработаны инновационные программы".

Османов добавил, что основная цель этой деятельности - обеспечение доступности инновационной экосистемы во всех регионах страны.