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Фарид Османов: Центробанк рассматривает пути усиления аспектов кибербезопасности

Фарид Османов: Центробанк рассматривает пути усиления аспектов кибербезопасности Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассматривает пути усиления аспектов кибербезопасности.
ИКТ
30 ноября 2023 г. 16:12
Фарид Османов: Центробанк рассматривает пути усиления аспектов кибербезопасности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассматривает пути усиления аспектов кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Фарид Османов на панели "Правила открытого банкинга и API: обеспечение безопасного обмена данными и платежные инновации" в рамках инновационного саммита Inmerge.

Он отметил, что открытый банкинг повысит финансовую инклюзивность: "В настоящее время в Азербайджане существует открытый банкинг, который имеет правовой фундамент. Концепция "открытый банкинг" помогает финансовым учреждениям расширить свою экосистему для лучшего обслуживания клиентов, быстрого и эффективного взаимодействия с банковскими партнерами и третьими сторонами".

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Версия на английском языке Farid Osmanov: Azerbaijan’s Central Bank considering ways to strengthen cybersecurity aspects
Версия на азербайджанском языке Fərid Osmanov: "Mərkəzi Bank kibertəhlükəsizlik aspektlərini gücləndirməyin yollarını düşünür"

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