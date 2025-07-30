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Фарид Османов: Цель Центра кибербезопасности - подготовка специалистов будущего

Фарид Османов: Цель Центра кибербезопасности - подготовка специалистов будущего Центр кибербезопасности создан с целью подготовки не только специалистов, отвечающих требованиям сегодняшнего дня, но и профессионалов, способных справляться с вызовами будущего.
ИКТ
30 июля 2025 г. 11:29
Фарид Османов: Цель Центра кибербезопасности - подготовка специалистов будущего

Центр кибербезопасности создан с целью подготовки не только специалистов, отвечающих требованиям сегодняшнего дня, но и профессионалов, способных справляться с вызовами будущего.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов на пятом "Дне выпуска" в Центре кибербезопасности Азербайджана, созданном в сотрудничестве с Израильским технологическим институтом Technion.

По его словам, на фоне стремительной цифровизации значение кибербезопасности возрастает с каждым днем.

"Сегодня вся наша жизнь, от мобильных телефонов до платежных систем, связана с цифровыми технологиями. Однако вместе с расширением цифровых возможностей растут и риски. Именно поэтому государственные органы, частный сектор, а также индивидуальные пользователи должны уделять особое внимание вопросам кибербезопасности", - подчеркнул Османов.

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Версия на английском языке Farid Osmanov: Cybersecurity center aims to train specialists of the future
Версия на азербайджанском языке Fərid Osmanov: “Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin məqsədi gələcəyin mütəxəssislərini yetişdirməkdir”

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