Фарид Османов анонсировал расширение сети инновационных центров в Азербайджане

В ближайшем будущем планируется открытие инновационных центров в Гяндже и Нахчыване, где региональные инноваторы смогут обсуждать свои идеи и проекты с экспертами, инвесторами и другими участниками экосистемы, получая правильное направление для развития.

Как передает Report, об этом сообщил Фарид Османов, председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития, во время заключительного мероприятия проекта "Инностарт" в Баку.

"В прошлом году инновационный центр был открыт также в Сумгайыте. Центр общей площадью 750 кв.м оборудован офисными помещениями, конференц-залами и презентационными пространствами, лабораторией для прототипирования, переговорными комнатами и залами для мероприятий. В настоящее время в Центре реализуются инкубационные программы для стартапов, оказывается поддержка идеям и проектам молодежи, а также организуются различные тренинги и семинары, хакатоны, идеатоны и другие мероприятия в области инноваций и личностного развития. Центр также сотрудничает с образовательными учреждениями, технологическими компаниями и другими участниками экосистемы", - сказал Османов.