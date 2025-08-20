О нас

Фарид Османов анонсировал расширение сети инновационных центров в Азербайджане

Фарид Османов анонсировал расширение сети инновационных центров в Азербайджане Фарид Османов анонсировал расширение сети инновационных центров в Азербайджане
ИКТ
20 августа 2025 г. 11:05
Фарид Османов анонсировал расширение сети инновационных центров в Азербайджане

В ближайшем будущем планируется открытие инновационных центров в Гяндже и Нахчыване, где региональные инноваторы смогут обсуждать свои идеи и проекты с экспертами, инвесторами и другими участниками экосистемы, получая правильное направление для развития.

Как передает Report, об этом сообщил Фарид Османов, председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития, во время заключительного мероприятия проекта "Инностарт" в Баку.

"В прошлом году инновационный центр был открыт также в Сумгайыте. Центр общей площадью 750 кв.м оборудован офисными помещениями, конференц-залами и презентационными пространствами, лабораторией для прототипирования, переговорными комнатами и залами для мероприятий. В настоящее время в Центре реализуются инкубационные программы для стартапов, оказывается поддержка идеям и проектам молодежи, а также организуются различные тренинги и семинары, хакатоны, идеатоны и другие мероприятия в области инноваций и личностного развития. Центр также сотрудничает с образовательными учреждениями, технологическими компаниями и другими участниками экосистемы", - сказал Османов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Farid Osmanov: Azerbaijan to open innovation centers in Ganja, Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Fərid Osmanov: “Gəncə və Naxçıvanda innovasiya mərkəzləri açılacaq”

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi