Замминистра: В Азербайджане ощущается нехватка специалистов для поддержки динамики цифровизации

Университеты Азербайджана ежегодно выпускают на рынок труда 3 500 выпускников в области компьютерных наук.

Университеты Азербайджана ежегодно выпускают на рынок труда 3 500 молодых специалистов в области компьютерных наук.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов на состоявшемся сегодня заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

По его словам, для рынка этого недостаточно: "Если посмотреть на тенденции цифровизации в Азербайджане, то этого количества специалистов недостаточно. Эта сфера очень динамична. Мы полагаем, что, привлекая в Азербайджан большое количество иностранных специалистов, их навыки можно будет передать местным специалистам".

Депутат Машхур Мамедов считает, что вопрос кадров является самым важным: "Если мы предоставляем налоговые льготы специалистам из-за рубежа и тратим на них деньги, то же самое нужно сделать и для азербайджанских специалистов".

По его словам, для возвращения граждан Азербайджана, проживающих и работающих за рубежом, можно внести дополнения в Налоговый кодекс, чтобы налоговые льготы распространялись и на них: "Льготы можно применить и к азербайджанским компаниям, работающим за рубежом".