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Facebook запустил раздел для онлайн-торговли

Facebook запустил раздел для онлайн-торговли На такой шаг в компании пошли, руководствуясь резко возросшим спросом на торговлю в бесконтактном режиме на фоне пандемии нового коронавируса.
ИКТ
26 августа 2020 г. 12:40
Facebook запустил раздел для онлайн-торговли

Американская компания Facebook представила новый раздел для онлайн-покупок, который будет функционировать на базе одноименной социальной сети.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает руководство компании. Нововведение призвано упростить торговлю, как для клиентов, так и для владельцев интернет-магазинов.

Еще весной этого года Facebook ввела функцию, которая позволяет предпринимателям создавать онлайн-магазины непосредственно на базе социальной сети. На такой шаг в компании пошли, руководствуясь резко возросшим спросом на торговлю в бесконтактном режиме на фоне пандемии нового коронавируса.

Очевидно, новая функция пришлась по вкусу, как продавцам, так и покупателям, в связи с чем в компании решили развить данную технологию. Теперь нужный магазин не придется искать вручную - все они будут собраны в тематические группы в разделе Facebook Shop.

С этим нововведением пользователи получат возможность искать нужный товар, связываться с продавцом для решения волнующих их вопросов и оплачивать покупку непосредственно в приложении Facebook. Кроме того, аналогичная функция станет доступна в соцсети Instagram, которая также принадлежит компании Марка Цукерберга.

"Мы хотим, чтобы совершать покупки было проще, и надеемся подтолкнуть всех - от мелких предпринимателей до крупных фирм - к тому, чтобы они использовали наши приложения для связи с клиентами и развития своего бизнеса, - указывается в заявлении. - По этой причине мы создаем новые способы совершения покупок в наших приложениях и предлагаем инструменты, помогающие предпринимателям наладить онлайн-торговлю". На первых порах функция будет доступна лишь пользователям, находящимся на территории США.

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