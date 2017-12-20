Facebook запускает новую функцию распознавания лиц

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Социальная сеть Facebook запускает функцию, позволяющую уведомлять пользователя о том, что кто-то загрузил фотографию с ним и не отметил его. Как передает Report со ссылкой на RT, об этом говорится в официальном блоге компании.

«Новые функции помогут вам найти фотографии, на которых вы не отмечены, и помогут узнать, когда другие пользователи попытаются использовать ваши изображения в качестве их фото профиля», — отмечается в сообщении.

После обнаружения снимка изображённый на нём человек может отметить себя самостоятельно.

Отмечается, что действие новой функции распространяется только на открытые страницы.

Ранее компания Facebook запустила функцию, позволяющую скрывать посты пользователей или групп из ленты новостей.