Facebook выкупит неоплаченные инвойсы у малого бизнеса на десятки миллионов

Facebook планирует выкупить неоплаченные инвойсы на сумму в 100 млн долларов США у представителей малого бизнеса

Facebook планирует выкупить неоплаченные инвойсы на сумму в 100 млн долларов США у представителей малого бизнеса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на CNBC .

По данным компании, данная мера охватит около 30 тыс. малых предприятий.

Ожидается, что Facebook оплатить все инвойсы вместо клиентов, а они уже со временем будут погашать свою задолженность компании. Гигант IT-сектора заработал в прошлом году 86 млрд долларов США, поэтому эти 100 млн долларов не будут ощутимой нагрузкой, а для малого бизнеса каждая просроченная оплата сказывается на деятельности.

Главными бенефициарами программы станут женщины. Компания будет рассматривать инвойсы от 1 000 долларов США и выше.