Facebook ввела новую систему учета профилей в своих соцсетях

Американская компания Facebook, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, вводит новую систему учета профилей для улучшения контроля пользователями своих настроек конфиденциальности, а также для большей свободы в рекламной сфере.

Американская компания Facebook, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, вводит новую систему учета профилей для улучшения контроля пользователями своих настроек конфиденциальности, а также для большей свободы в рекламной сфере.

Как передает Report, об этом компания написала в своем блоге.

Ранее Facebook по умолчанию связывала страницы пользователя в обеих соцсетях, однако теперь будет это делать только при соответствующем желании пользователя. "С этого дня если у кого-то аккаунты в Facebook и Instagram не привязаны друг к другу в центре аккаунтов, мы будем расценивать эти страницы как двух разных людей при планировании и оценке рекламы", - говорится в сообщении.

По словам компании, такой подход позволит рекламодателям более гибко подходить к маркетинговой стратегии, а также увеличивать цифры охвата аудитории. Ожидается, что изменение заработает уже через несколько недель.