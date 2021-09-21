О нас
Report Georgia
Аудио новости

Facebook вложил более $13 млрд в развитие технологий безопасности

Facebook вложил более $13 млрд в развитие технологий безопасности Компания Facebook за последние пять лет потратила более 13 млрд долларов США на развитие технологий в области безопасности.
ИКТ
21 сентября 2021 г. 21:28
Facebook вложил более $13 млрд в развитие технологий безопасности

Компания Facebook за последние пять лет потратила более 13 млрд долларов США на развитие технологий в области безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании во вторник.

"Сегодня 40 тыс человек занимаются обеспечением безопасности и охраны данных, и с 2016 года мы инвестировали более 13 млрд долларов США в команду и технологии в этой области", - отмечается в заявлении.

В сообщении также говорится, что с 2017 года администрация компании предотвратила или устранила более 150 попыток оказания злонамеренного влияния на пользователей. Кроме того, около 3 млн вымышленных аккаунтов были заблокированы за первую половину этого года.

Что касается политики Facebook в области борьбы с дезинформацией, то компания создала глобальную сеть для оценки надежности данных, в которую вошли более 80 независимых партнеров - экспертов в этой области. "Мы помогли более 2 млрд человек найти достоверную информацию о COVID-19 благодаря нашему информационному центру по коронавирусу и всплывающим окнам новостной ленты", - сообщается в отчете.

Кроме того, в пресс-релизе говорится о мерах, позволяющих аудитории социальной сети Facebook безопасно пользоваться сервисами платформы, такими как Live Audio Rooms. Например, пользователям, неоднократно нарушавшим правила сообщества, запрещено создавать аудиокомнаты и выступать в них.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
20 сентября 2021 г. 09:46
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01
Посол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
ФотоПосол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
16 сентября 2021 г. 15:45
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
ФотоНовый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
15 сентября 2021 г. 06:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi