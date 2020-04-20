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Facebook выпустила мобильного конкурента Twitch

Facebook выпустила мобильного конкурента Twitch

Американская корпорация Facebook запустила бесплатное мобильное приложение Facebook Gaming для стриминга видеоигр. 

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", страничка платформы уже появилась в магазине приложений на Android. Как сообщает New York Times, на iOS Facebook Gaming планируют выпустить после одобрения Apple. В Facebook отметили, что игровым контентом интересуются свыше 700 млн пользователей соцсети.

Приложение находилось в разработке несколько лет и тестировалось в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке в течение последних 18 месяцев. Facebook изначально планировала выпустить сервис в июне, однако карантин и увеличение популярности видеоигр вынудили компанию сдвинуть график. По словам представителя Facebook Фиджи Симо, у компании в разработке находятся и другие игровые проекты, в том числе соревновательный турнир.

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