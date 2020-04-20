Facebook выпустила мобильного конкурента Twitch

Американская корпорация Facebook запустила бесплатное мобильное приложение Facebook Gaming для стриминга видеоигр.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", страничка платформы уже появилась в магазине приложений на Android. Как сообщает New York Times, на iOS Facebook Gaming планируют выпустить после одобрения Apple. В Facebook отметили, что игровым контентом интересуются свыше 700 млн пользователей соцсети.

Приложение находилось в разработке несколько лет и тестировалось в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке в течение последних 18 месяцев. Facebook изначально планировала выпустить сервис в июне, однако карантин и увеличение популярности видеоигр вынудили компанию сдвинуть график. По словам представителя Facebook Фиджи Симо, у компании в разработке находятся и другие игровые проекты, в том числе соревновательный турнир.