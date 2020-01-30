Facebook выплатит компенсации из-за технологии распознавания лиц

Facebook достигла досудебного соглашения в связи с иском от пользователей из американского штата Иллинойс, которые обвинили компанию в незаконном сборе и хранении биометрических данных.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении юридической компании Edelson.

Как передает Reuters, соцсеть выплатит по соглашению 550 млн долларов.

Причиной иска стал сервис Tag Suggestions, который помогал автоматически отмечать людей на загруженных фотографиях. Иск был подан в 2015 году. Как пишет The New York Times, группа пользователей из Иллинойса обвинила компанию в том, что она нарушает закон штата о приватности, собирая данные людей без их согласия и не предупреждая о том, сколько они будут храниться. Facebook не согласилась с предъявленными ей обвинениями.

Информация о заключении досудебного соглашения по иску в Иллинойсе появилась в квартальном финансовом отчете компании. Дэвид Венер, финансовый директор Facebook отметил, что выплата компенсации привела к серьезному росту общих и административных расходов компании, которые подскочили сразу на 87% с прошлого года.



«Мы решили достичь соглашения, руководствуясь интересами сообщества и наших акционеров, стремившихся оставить эту ситуацию в прошлом», — цитирует издание слова официального представителя компании.



Facebook ранее пострадала от скандала с утечкой данных, связанных с британской компания Cambridge Analitica. Эта компания, работая с предвыборной командой Дональда Трампа, с 2015 по 2016 год получила доступ к информации о 87 млн человек без их ведома, собирала данные и анализировала активность этих пользователей. Это помогло подбору подходящей политической рекламы. Скандал привел к многочисленным штрафам в различных странах. В 2019 году в США компанию оштрафовали на 5 млрд долларов за небрежное обращение с персональными данными.



