Facebook ужесточит меры против нарушителей правил сообщества

Компания Facebook ужесточит меры против скоординированных групп пользователей, нарушающих правила сообщества или подбивающих других пользователей на нарушения на платформах компании

Компания Facebook ужесточит меры против скоординированных групп пользователей, нарушающих правила сообщества или подбивающих других пользователей на нарушения на платформах компании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС, для этого Facebook будет использовать стратегию, аналогичную применяемой для блокировки поддельных учетных записей.

Как отмечается, новые меры позволят командам по безопасности выявлять скоординированные группы, которые систематически нарушают правила соцсети, и принимать против них более радикальные действия, чем удаление отдельных сообщений или учетных записей.

Facebook регулярно удаляет аккаунты, которые нарушают установленные компанией правила. За это она неоднократно подвергалась критике со стороны властей отдельных стран. Самым громким подобным случаем стала блокировка аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа после штурма его сторонниками Капитолия 6 января.