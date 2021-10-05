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Facebook утверждает, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей

Facebook утверждает, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей Компания Facebook, комментируя произошедший сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей.
ИКТ
5 октября 2021 г. 08:58
Facebook утверждает, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей

Компания Facebook, комментируя произошедший сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Facebook.

"У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате периода сбоя", - говорится в заявлении.

Ранее интернет-издание Privacy Affairs на фоне сообщений о сбое в работе соцсетей сообщило, что данные 1,5 млрд пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке. По неподтвержденным данным, речь шла об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.

Напомним, что Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей.

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