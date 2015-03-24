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    ​Facebook тестирует позволяющую телефонные звонки систему "Phone"

    Испытания пока проводятся в пределах компании

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На этот раз имеющая 1,5 млрд. активных пользователей социальная сеть Facebook желает включить в свои функции и телефонные звонки.

    Как сообщает Report, компания приступила к работам в этом направлении.

    Новая система "Phone", которая будет соответствовать работающим по андроидной операционной системе "умным телефонам", предложит пользователям услуги, схожие с операторами GSM.

    Расположенная в США компания проводит работы для реализации данного проекта. Испытания пока проводятся закрыто, в пределах компании.  

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