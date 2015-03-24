​Facebook тестирует позволяющую телефонные звонки систему "Phone"

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На этот раз имеющая 1,5 млрд. активных пользователей социальная сеть Facebook желает включить в свои функции и телефонные звонки.

Как сообщает Report, компания приступила к работам в этом направлении.

Новая система "Phone", которая будет соответствовать работающим по андроидной операционной системе "умным телефонам", предложит пользователям услуги, схожие с операторами GSM.

Расположенная в США компания проводит работы для реализации данного проекта. Испытания пока проводятся закрыто, в пределах компании.