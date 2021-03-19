О нас
Report Georgia
Аудио новости

Facebook создаст версию Instagram для детей

Facebook создаст версию Instagram для детей Она предназначена для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет
ИКТ
19 марта 2021 г. 10:13
Facebook создаст версию Instagram для детей

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook создает версию сервиса для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на внутренние данные компании.

"О новом приложении было объявлено внутри компании в четверг, но оно еще не запущено", — пишет агентство и поясняет, что в настоящее время Instagram требует, чтобы пользователям было не менее 13 лет.

"Все чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они включить приложение, которое поможет им поддерживать связь со своими друзьями. В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов — как мы это делали с Messenger Kids — которые подходят для детей и управляются родителями. Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь со своими друзьями, открывать для себя новые увлечения и интересы и многое другое ", — приводит агентство заявление представителя Facebook Джо Осборна (Joe Osborne).

Messenger Kids — это версия приложения для обмена сообщениями Facebook для подростков. Это приложение включает в себя ряд средств родительского контроля, но его недоработки ранее позволили некоторым детям общаться с людьми без одобрения родителей. Инцидент вызвал обеспокоенность регулирующих органов по поводу недостаточной защиты детей.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
18 марта 2021 г. 15:16
В Азербайджане состоялось открытие новых воинских частей ВВС
ФотоВ Азербайджане состоялось открытие новых воинских частей ВВС
18 марта 2021 г. 14:54
Президент США: Намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества с Азербайджаном
Президент США: Намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества с Азербайджаном
18 марта 2021 г. 14:48
Байден: США будут работать с Азербайджаном для достижения регионального мира
Байден: США будут работать с Азербайджаном для достижения регионального мира
18 марта 2021 г. 14:43
В Азербайджане обнаружен британский штамм коронавируса
В Азербайджане обнаружен британский штамм коронавируса
18 марта 2021 г. 12:27
Президент Азербайджана поздравил народ
Президент Азербайджана поздравил народ
18 марта 2021 г. 12:22
Хикмет Гаджиев: Армения отказывается предоставлять карты минных полей
Хикмет Гаджиев: Армения отказывается предоставлять карты минных полей
18 марта 2021 г. 02:35
Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
17 марта 2021 г. 18:35
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
17 марта 2021 г. 17:44
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi