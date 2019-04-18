Facebook случайно получила списки контактов 1,5 миллиона пользователей

Социальная сеть Facebook заполучила списки контактов порядка 1,5 миллиона пользователей без их ведома, когда те создавали новые аккаунты, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Business Insider.

"Когда мы проверили процедуру, с помощью которой пользователи верифицировали свои аккаунты, мы обнаружили, что в некоторых случаях происходила непреднамеренная загрузка в Facebook контактов электронной почты... Эти контакты никому не передавались, и сейчас мы их удаляем", - цитирует газета заявление компании.

Также сообщается, что Facebook уже исправила ошибку и "уведомляет людей", чьи контакты были импортированы в соцсеть.

По данным газеты, сбор информации пользователей, которые регистрировались в соцсети, происходил с мая 2016 года. Сообщается, что эти данные использовались в том числе для создания списка рекомендуемых друзей. При этом неясно, использовались ли они для рассылки целевой рекламы.

По информации издания, ранее специалисты в области интернет-безопасности обнаружили, что соцсеть просит некоторых пользователей ввести пароль от электронной почты при попытке создать новый аккаунт. Издание выяснило, что после введения пароля на экране появлялось уведомление об "импорте" контактов пользователя, при этом система не спрашивала разрешения на загрузку данных.