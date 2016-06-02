Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Профессор Келли Барнс, эксперт по массовым коммуникациям из Университета Южной Флориды, в ходе эксперимента доказала, что популярная американская сеть Facebook прослушивает разговоры пользователей.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по словам Барнс, используется микрофон смартфона для прослушивания разговоров через мобильное приложение Facebook. Для проверки этой гипотезы профессор говорила на несколько выбранных тем, при этом ее смартфон с запущенным приложением находился поблизости. Вскоре приложение показало рекламу, тематика которой соответствовала разговорам.

Функция сбора информации о происходящем вокруг появилась в мобильном приложении в 2014 году. Разработчики утверждали, что используют её, к примеру, чтобы определить, что пользователь делает (слушает музыку, смотрит фильмы), и предложить ему написать об этом в социальной сети. Однако Барнс доказала, что Facebook шпионит за пользователями ради коммерческой выгоды.

В компании заявляют, что не используют микрофоны мобильных устройств для сбора информации, которая впоследствии передается новостным агентствам и рекламодателям. Утверждается также, что разговоры не записываются. Хороших новости две. Во-первых, функцию можно отключить в настройках. Во-вторых, она пока работает не во всех странах.