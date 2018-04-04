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    Facebook признался в сканировании личных сообщений пользователей

    В компании уверяют, что не используют информацию из переписок для рекламы

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Facebook сканирует личные сообщения пользователей Facebook Messenger для проверки их на предмет оскорбительного и противоправного содержания, используя те же инструменты, что и в публичных постах.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    «Например, в мессенджере, когда вы отправляете фотографию, наши автоматические системы сканируют ее, используя систему сравнения фотографий, чтобы определить, присутствуют ли там изображения эксплуатации детей», — заявил представитель Facebook Messenger.

    По его словам, Facebook разработал эти автоматизированные инструменты для того, чтобы быстро останавливать оскорбительное поведение в соцсети.

    Отмечается, что Facebook также сканирует тексты сообщений. В компании уверяют, что не используют информацию из переписок для рекламы.

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