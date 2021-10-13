Facebook предупредил о блокировке пользователей за отказ от антифейка

Facebook начал рассылать уведомления на некоторые аккаунты пользователей с просьбой принять условия программы Facebook Protect. Это нужно сделать до 28 октября, иначе вход в аккаунт будет заблокирован, пока пользователь ее не включит.

Facebook начал рассылать уведомления на некоторые аккаунты пользователей с просьбой принять условия программы Facebook Protect. Это нужно сделать до 28 октября, иначе вход в аккаунт будет заблокирован, пока пользователь ее не включит.

Как передает Report со ссылкой на РБК, о запуске проекта Facebook Protect компания сообщила в 2019 году. Он был создан для защиты выборов президента США в 2020 году от иностранного вмешательства, фейковой информации и дезинформации пользователей.

"Мы постепенно расширяем программу Facebook Protect по всему миру, — подтвердил РБК представитель Facebook. — Эта программа помогает обезопасить людей, которые могут подвергаться повышенному риску, стать мишенью для компрометации аккаунта. Мы поделимся более подробной информацией об этом в ближайшие недели".

О том, что программа защиты может быть расширена уже в 2021-ом на других пользователей, в том числе из зоны риска — журналистов, правозащитников и знаменитостей, говорил руководитель отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Исходя из описания программы во время ее презентации, работает она так: на страницах пользователей появляется обозначение — кому страница принадлежит и с какой компании или организацией он может быть ассоциирован. Особое внимание уделяется политическим и партийным деятелям, сотрудникам избирательных штабов и всем, кто связан с выборами или имеет синюю галочку, официально подтверждающую личность. Акцент сделан на аккаунтах "которые сталкиваются с угрозами во время выборов". Система работает по принципу двухфакторной аутентификации (метод определения и подтверждения личности пользователя при помощи запроса у него данных двух разных видов, например, первый уровень — логин и пароль, а второй — специальный код на телефон или почту). Система отслеживает потенциальные для аккаунта угрозы взлома в режиме реального времени, указано в сообщении.

С помощью алгоритмов программа также сокращает в выдаче фейковую информацию, реже показывая аккаунты компаний, организаций и пользователей, которые часто публикуют непроверенную информацию. Программа определяет резкие выражения в сторону кандидатов и пользователей, блокируя их. Что касается медиа и СМИ, Facebook обозначает те из них, которые ведутся от лица правительств или контролируются государством.