​Facebook представил сервис для видеоконференций

Компания Facebook сообщила о запуске сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В видеоконференциях смогут участвовать до 50 человек, ограничения по времени звонков не будет. Присоединиться к Rooms можно будет и без аккаунта в фейсбуке. В WhatsApp и Instagram появится отдельная кнопка для перехода в приложение. Организатор видеоконференции сможет блокировать вызовы и удалять пользователей.

Как отмечает издание, новый сервис - \потенциальный конкурент Zoom и Houseparty, популярность которых резко возросла во время пандемии и перехода сотрудников на удаленную работу.

Компания также заявила, что увеличивает количество участников групповых звонков в WhatsApp — с четырех до восьми. В Instagram теперь можно смотреть и комментировать трансляции из веб-версии, кроме того, прямые трансляции в инстаграме скоро можно будет публиковать в IGTV.