Facebook оштрафовали на $5 млрд за передачу личных данных пользователей

Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США оштрафовала компанию Facebook на 5 млрд долларов в рамках расследования в связи с передачей корпорацией личных данных пользователей сторонней компании для использования в маркетинговых целях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в решении комиссии, опубликованном в среду на ее сайте.

"Facebook выплатит рекордный штраф в размере 5 млрд долларов, и в отношении нее будут введены новые ограничения и изменения ее корпоративной структуры, что возложит на компанию ответственность за решения, которые она принимает в отношении конфиденциальности [данных] своих пользователей", - говорится в заявлении.

В марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что ныне уже закрытой компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как признали представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, но в итоге выяснилось, что удалена была далеко не вся информация.