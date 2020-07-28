Facebook подозревают в нарушении правил сбора биометрических данных

Власти американского штата Техас расследуют возможные нарушения компанией Facebook правил сбора биометрических данных пользователей

Власти американского штата Техас расследуют возможные нарушения компанией Facebook правил сбора биометрических данных пользователей одноименной социальной сети. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

По информации портала, расследование под руководством генерального прокурора Техаса Кена Пакстона было запущено в июне текущего года. Компания подозревается в нарушении законов штата, регулирующих порядок сбора личных данных пользователей, в том числе биометрических.

Портал не уточняет, какие именно аспекты деятельности компании вызвали вопросы у властей штата. При этом, по информации Axios, генпрокурор Техаса запросил "большое количество документов", связанных с аналогичным расследованием, проводившемся в отношении Facebook в штате Иллинойс.

В январе текущего года компания под руководством Марка Цукерберга согласилась выплатить 550 млн. долларов США в рамках урегулирования претензий со стороны жителей Иллинойса, обвинивших ее в противоправном сборе биометрических данных. Данное разбирательство было начато в 2015 году, когда жители штата предъявили Facebook коллективный иск, потребовав компенсации за сбор данных без их согласия и в нарушение законов Иллинойса.

Истцы утверждали, что система распознавания лиц на фотографиях, которую применяли в соцсети, фактически позволяет ее администрации собирать и хранить биометрические данные пользователей, к примеру информацию о цвете их глаз. Из искового заявления следовало, что таким образом были нарушены права примерно 6 млн жителей штата.