О нас
Report Georgia

Facebook подозревают в нарушении правил сбора биометрических данных

Facebook подозревают в нарушении правил сбора биометрических данных Власти американского штата Техас расследуют возможные нарушения компанией Facebook правил сбора биометрических данных пользователей
ИКТ
28 июля 2020 г. 09:35
Facebook подозревают в нарушении правил сбора биометрических данных

Власти американского штата Техас расследуют возможные нарушения компанией Facebook правил сбора биометрических данных пользователей одноименной социальной сети. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

По информации портала, расследование под руководством генерального прокурора Техаса Кена Пакстона было запущено в июне текущего года. Компания подозревается в нарушении законов штата, регулирующих порядок сбора личных данных пользователей, в том числе биометрических.

Портал не уточняет, какие именно аспекты деятельности компании вызвали вопросы у властей штата. При этом, по информации Axios, генпрокурор Техаса запросил "большое количество документов", связанных с аналогичным расследованием, проводившемся в отношении Facebook в штате Иллинойс.

В январе текущего года компания под руководством Марка Цукерберга согласилась выплатить 550 млн. долларов США в рамках урегулирования претензий со стороны жителей Иллинойса, обвинивших ее в противоправном сборе биометрических данных. Данное разбирательство было начато в 2015 году, когда жители штата предъявили Facebook коллективный иск, потребовав компенсации за сбор данных без их согласия и в нарушение законов Иллинойса.

Истцы утверждали, что система распознавания лиц на фотографиях, которую применяли в соцсети, фактически позволяет ее администрации собирать и хранить биометрические данные пользователей, к примеру информацию о цвете их глаз. Из искового заявления следовало, что таким образом были нарушены права примерно 6 млн жителей штата.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2020 г. 14:12
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
13 июля 2020 г. 15:06
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
13 июля 2020 г. 14:36
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
13 июля 2020 г. 10:57
Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег - ИНТЕРВЬЮ
Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег - ИНТЕРВЬЮ
11 июля 2020 г. 13:20

Последние новости

09:35
Facebook подозревают в нарушении правил сбора биометрических данных ИКТ
08:33
Обнаружен новый редкий симптом коронавируса Другие страны
08:02
В Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии Футбол
07:06
В ООН предупредили об опасности масок и перчаток для окружающей среды Другие страны
06:35
NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м Это интересно
06:05
Пеле поздравил Роналду и «Ювентус» с победой в Серии А Футбол
05:10
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса Другие страны
04:05
В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса Другие страны
03:05
Временный президент Боливии излечилась от коронавируса Другие страны
02:05
Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами Другие страны
01:29
В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19 Другие страны
00:16
Иордания изучает информацию, представленную послу страны в МИД Азербайджана Другие страны
23:38
Пять армян отправятся под арест из-за драки с азербайджанцами В регионе
22:38
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Нагорно-карабахский конфликт
21:45
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 919 В регионе
Вся новостная лента