Facebook подала в суд на двух разработчиков приложений за накрутку просмотров рекламы

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, подала в суд иск к двум разработчиков приложений для смартфонов, обвинив их в мошеннических действиях.

Как передаёт Report, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Facebook.

Cогласно ему, два разработчика - гонконгская компания LionMobi и сингапурская JediMobi - разместили в онлайн-магазине Google Play приложения, устанавливающие в телефоны вредоносные программы.

"Этот вирус создавал фиктивные "клики" пользователей на рекламу в Facebook, которая появлялась на мобильных телефонах людей, создавая впечатление, что сами пользователи переходили по рекламным объявлениям", - говорится в пресс-релизе. Из-за этих действий разработчики незаконно получали денежные средства, которые выплачиваются в зависимости от числа переходов пользователями по рекламной ссылке.

В публикации указывается, что этот иск - одна из первых жалоб такого типа в практике компании.