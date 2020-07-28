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Facebook подала иск о вторжении в частную жизнь сотрудников к антимонопольному органу ЕС 

Facebook подала иск о вторжении в частную жизнь сотрудников к антимонопольному органу ЕС  Facebook подала в Генеральный суд ЕС два иска к антимонопольному органу Евросоюза из-за чрезмерных запросов информации, нарушающих конфиденциальность личных данных сотрудников компании.
ИКТ
28 июля 2020 г. 10:56
Facebook подала иск о вторжении в частную жизнь сотрудников к антимонопольному органу ЕС 

Facebook подала в Генеральный суд ЕС два иска к антимонопольному органу Евросоюза из-за чрезмерных запросов информации, нарушающих конфиденциальность личных данных сотрудников компании.

Как Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Запросы связаны с двумя расследованиями в отношении соцсети, которые ЕС начал в 2019 году, напоминает агентство. Одно из них связано с тем, что компании по размещению рекламы обвинили сервис Facebook Marketplace в использовании своих позиций для вытеснения более мелких конкурентов, второе — со сбором данных пользователей из приложений.

С момента начала расследований компания предоставила Еврокомиссии около 315 тысяч документов на 1,7 млн страниц, включая служебную переписку по электронной почте, пишет Reuters.

В частности, регулятор запросил документы, содержащие около 2 500 ключевых фраз, включая "большой вопрос", "не подходит для нас", "отключение" и другие, рассказал источник агентства. По его словам, такие фразы можно найти среди медицинских данных, оценке деятельности сотрудников, в заявлениях о приеме на работу в компанию и других местах, которые не имеют отношения к расследованиям.

Еврокомиссия заявила, что будет защищаться в суде.

"Исключительно широкий характер запросов Комиссии означает, что мы должны будем передать преимущественно не относящиеся к делу документы, которые не имеют никакого отношения к расследованиям, включая крайне конфиденциальную личную информацию. Например, медицинская информация, личные финансовые документы, а также частная информацию о членах семей сотрудников",- заявил помощник генерального юрисконсульта Facebook Тим Ламб.

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