​Facebook побил рекорд посещаемости

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Число посетителей социальной сети Facebook 24 августа впервые составило 1 млрд. человек.

Как передает Report со ссылкой на РБС, об этом написал на своей странице основатель соцсети Марк Цукерберг.

"Мы только что прошли важный этап. Впервые Facebook за сутки использовал один миллиард человек. В понедельник [24 августа] каждый седьмой житель Земли использовал Facebook, чтобы связаться с друзьями и родственниками", - сообщил он.