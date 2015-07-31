​Facebook планирует запустить трехмерную виртуальную реальность

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Компания Facebook поставила перед собой задачу создать и распространить в интернете новый вид коммуникации - трехмерную виртуальную реальность.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава компании Марк Цукерберг на конференции, посвященной результатам работы Facebook во втором квартале текущего года.

"Я считаю, что после видео следующим шагом станет трехмерное информационное пространство, - заявил он. - Люди всегда искали все новые возможности для коммуникации и обмена своими мыслями. От фото мы перешли к видео. Однако на этом путь не заканчивается. Впереди - трехмерная виртуальная реальность".

Весной 2014 году Facebook приобрела за 2 млрд. долларов США компанию Oculus VR, которая получила широкую известность как создатель шлема виртуальной реальности - Oculus Rift. Сейчас Facebook вкладывает крупные средства в усовершенствование данной технологии с тем, чтобы дать своим потребителей возможность работать в интернете в формате виртуальной реальности.

Согласно планам Цукерберга, в первой половине 2016 года в сети Facebook будет создана платформа виртуальной реальности. Первоначально на ней разместятся игры и видео. "Как только мы накопим критическую массу, то мы выйдем с соответствующими социальными приложениями, - подчеркнул глава Facebook. - Виртуальная реальность находится в центре наших интересов, так как обладает гигантским информационным потенциалом".

Специалисты отмечают, что Facebook способен увеличить свой отрыв от конкурентов в мировой сети, если первым запустит приложения виртуальной реальности.

Как сообщило в среду руководство компании, за последние 12 месяцев количество пользователей сети Facebook увеличилось на 13% и достигло 1,49 млрд. человек. При этом на 17% - до 968 млн. человек - увеличилось суточное количество пользователей сетью.