Facebook подтвердил информацию о предоставлении доступа к личной информации пользователей

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Компания Facebook признала, что предоставляла крупным технологическим компаниям доступ к личным данным пользователей.

Как сообщает Report, такое заявление компания опубликовала в своем блоге в Twitter.

Facebook отметил, что пользователи давали на это свое согласие.

"Ни одно из партнерств, ни одна функция не давала компаниям доступ к информации без согласия пользователей и не нарушала наше соглашение с Федеральной торговой комиссией от 2012 года", - сообщили в компании.

Согласно заявлению, Spotify, например, получала доступ к личным сообщениям, только если пользователи заходили в сервис под своей учетной записью Facebook. Это позволяло им отправлять и получать сообщения не выходя из музыкального приложения.

Тем не менее, Facebook признала, что должна была жестче контролировать то, как партнеры и разработчики получают доступ к информации через платформы соцсети. Как отмечается в заявлении, сейчас компания находится в процессе сворачивания многих партнерств.

Ранее газета New York Times со ссылкой на внутренние документы и интервью с сотрудниками Facebook сообщила, что соцсеть на протяжении нескольких лет предоставляла технологическим компаниям доступ к большему количеству личных данных пользователей, чем заявляла. Согласно докладу, Facebook позволил поисковой системе Bing компании Microsoft видеть имена друзей фактически всех пользователей соцсети, а также дал возможность компаниям Netflix и Spotify читать личные сообщения. Отмечалось, что Amazon получила доступ к именам и контактной информации людей через их друзей, а Yahoo смогли видеть посты друзей пользователей.