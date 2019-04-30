​Facebook обновит дизайн сайта и приложений

Facebook проведет редизайн сайта и приложений: уйдет от синей темы в оформлении и станет более светлым.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал глава социальной сети Марк Цукерберг на ежегодной конференции компании F8, посвященной новым технологиям.

Самыми яркими изменениями станет отказ от синей "шапки" наверху страницы. Новый дизайн будет выполнен в более светлых тонах.

По словам Цукерберга, которые приводятся в блоге на сайте компании, фокус будет сделан на "группы" и "сториз" (короткие видеозаписи - ред.), - эти разделы станут более заметными.

Компания также запустит новые функции для сообществ, которые помогут быстрее находить друзей по интересам.