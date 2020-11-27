Facebook назвала сроки запуска собственной криптовалюты

Изначально запуск Libra на глобальном уровне ожидался в первом квартале 2020 года

Запуск компанией Facebook собственной криптовалюты Libra готовится уже в январе, правда, ограниченной эмиссией.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra ещё в июне прошлого года. Изначально запуск Libra на глобальном уровне ожидался в первом квартале 2020 года.

"Точная дата запуска Libra будет зависеть от того, когда проект получит одобрение на работу в качестве платежного сервиса от управления финансового рынка Швейцарии, но это может произойти уже в январе", — пишет газета, ссылаясь на слова источников.

При этом, по данным Financial Times, запуск всё же будет осуществлен в ограниченном формате — в частности, по словам одного из источников издания, ассоциация Libra сначала просто выпустит одну монету, обеспеченную долларом в соотношении один к одному.

В апреле планировался запуск цифровых версий нескольких валют, а также "цифровой комбинации" всех запущенных монет, однако после этого регуляторы высказали опасения по поводу плана создания "синтетической монеты, обеспеченной корзиной валют". Теперь же, по словам источников издания, предполагается, что другие валюты и "цифровая комбинация" будут запущены позже.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.