О нас
Report Georgia
Аудио новости

Facebook наймет 10 тысяч европейских инженеров для создания метавселенной

Facebook наймет 10 тысяч европейских инженеров для создания метавселенной Американская компания Facebook намерена создать 10 тыс рабочих мест в странах ЕС в рамках проекта по разработке метавселенной.
ИКТ
18 октября 2021 г. 05:24
Facebook наймет 10 тысяч европейских инженеров для создания метавселенной

Американская компания Facebook намерена создать 10 тыс рабочих мест в странах ЕС в рамках проекта по разработке метавселенной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе компании.

"Сегодня мы объявляем о наших планах по созданию 10 тыс новых высококвалифицированных рабочих мест в ЕС в течение ближайших пяти лет. Эта инвестиция - вотум доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технических талантов", - отмечается в тексте.

Facebook работает над созданием новой вычислительной платформы с использованием виртуальной и дополненной реальности. Новые технологии, по заявлению разработчиков, позволят максимально приблизить взаимодействие в интернете к опыту личного общения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Facebook” Avropada 10 min yeni iş yeri açacaq

Самое важное

Минул год со дня освобождения Худаферинского моста
Минул год со дня освобождения Худаферинского моста
18 октября 2021 г. 00:00
Президент: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно
Президент: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно
17 октября 2021 г. 21:49
Мехрибан Алиева встретилась с героями Отечественной войны
Мехрибан Алиева встретилась с героями Отечественной войны
17 октября 2021 г. 21:03
Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости
Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости
17 октября 2021 г. 20:32
Глава государства: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов
Глава государства: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов
17 октября 2021 г. 19:46
Лидер Азербайджана: На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт
Лидер Азербайджана: На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт
17 октября 2021 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачына
Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачына
17 октября 2021 г. 19:25
Ильхам Алиев: Мы в значительной степени приблизили день возвращения бывших переселенцев на родные земли
Ильхам Алиев: Мы в значительной степени приблизили день возвращения бывших переселенцев на родные земли
17 октября 2021 г. 19:11
Глава государства: Реализуемые в Физулинском районе проекты демонстрируют и наши намерения, и наш потенциал
Глава государства: Реализуемые в Физулинском районе проекты демонстрируют и наши намерения, и наш потенциал
17 октября 2021 г. 19:08
Президент Азербайджана: Мы восстановим город Физули и села Физулинского района
Президент Азербайджана: Мы восстановим город Физули и села Физулинского района
17 октября 2021 г. 19:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi