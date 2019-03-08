Facebook начнет скрывать рекламу с дезинформацией о вакцинации

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Facebook начнет скрывать страницы и удалять рекламу, посвященную движению противников прививок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.

Согласно ему, компания будет снижать рейтинг групп, которые распространяют ложную информацию о вакцинации, скрывая их из списка рекомендованных страниц и в поисковой выдаче. Реклама, посвященная антипрививочному движению, будет удалятьcя, подобные материалы также будут скрываться из раздела "рекомендованное" и архива хештегов в Instagram.

Компания также изучит возможность предоставлять корректную информацию о вакцинации тем пользователям, которые столкнулись с ложными сообщениями. Эти данные будут отображаться в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю и профилактике заболеваний США. По данным отчета последнего, с 2001 года в США число непривитых детей, достигших двухлетнего возраста, увеличилось с 0,3 до 1,3%.